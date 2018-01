EAD desenvolve projeto na Madeira para digitalização de 180 mil passaportes

Shares

A EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, pioneira e líder de mercado de gestão documental em regime de outsourcing em Portugal, está a desenvolver um projeto de digitalização em parceria com a FamilySearch e o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM).

O projeto teve início em julho de 2017 e deverá prolongar-se até inícios de 2019, tendo já sido digitalizadas 261 mil imagens. Estes documentos ficarão disponíveis posteriormente na página institucional do ABM, em http://abm.madeira.gov.pt/bases/passaportes/.

O acervo documental em processo de digitalização é composto por 1867 caixas com 668.752 imagens relativas a processos de 180 mil passaportes, datados entre 1872 e 1975. “Este é um trabalho minucioso e que levará o seu tempo pela importância e cuidado necessário no manuseamento dos documentos. É essencial preservar a memória e a história das famílias através da sua árvore genealógica, indo cada vez mais longe na disponibilização de documentos ao grande público”, sublinha Paulo Veiga, fundador e CEO da EAD.

A função da EAD passa pela disponibilização de mão-de-obra qualificada na digitalização dos documentos, ficando o fornecimento do material e do software a cargo da FamilySearch, uma marca da Sociedade Genealógica do Utah (SGU) que disponibiliza um dos maiores sites de referência para a comunidade mundial de genealogistas.

Refira-se que a SGU é a organização de pesquisa genealógica da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (SUD, também conhecida como a Igreja Mórmon), que disponibiliza imagens digitalizadas através da FamilySearch, o site FamilySearch.org, e os Centros de História da Família. Esta Sociedade Genealógica é a responsável pela digitalização dos registos paroquiais e da Conservatória do Registo Civil da Região Autónoma da Madeira, através de um protocolo assinado com a Região em 2012.

O objetivo da FamilySearch é criar uma base de dados mundial com todos os registos de pessoas (batismos, casamentos, óbitos, processos de passaportes e navios) e disponibilizá-los online.