Resgate de turista no Cais do Sardinha

O Capitão do Porto do Funchal, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil, coordenou durante a tarde de ontem, dia 12 de janeiro, uma operação de resgate por via marítima, de um turista de nacionalidade alemã que se encontrava a efetuar a vereda da Ponta de São Lourenço. O sinistrado, de 32 anos, sofreu uma queda, apresentando suspeitas fratura do membro inferior direito, necessitando de receber assistência médica.

Nesta ação foi empenhada, de acordo com o protocolo de cooperação entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar, a embarcação salva-vidas da SANAS Madeira (SANAS105), em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Região Autónoma da Madeira. Esta embarcou uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico na Marina da Quinta do Lorde.

O resgate foi efetuado pelas 14h15 no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 14h29 na marina da Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância ativada pelo Serviço Regional de Proteção Civil. O sinistrado foi transportado para o Centro de Saúde de Machico.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.