Linha telefónica pretende ajudar cuidadores

A Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra disponibiliza uma linha de apoio telefónico para cuidadores de pessoas com demência, disponível todos os dias das 9 às 21 horas, incluindo fins de semana e feriados.

O atendimento, através do número 939 324 289, será realizado por um enfermeiro especializado em saúde mental, sem custos adicionais. “Com esta iniciativa pretendemos dar resposta imediata à necessidade de esclarecimentos dos cuidadores formais e informais de pessoas com demência e outras patologias do foro psiquiátrico. Estaremos disponíveis para responder a questões gerais e a dúvidas sobre a forma de lidar como as pessoas com demência, mas também para encaminhar e auxiliar os cuidadores que necessitem de apoio psicológico”, refere Joaquim Cerejeira, Diretor Clínico da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra.

A demência é o termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento da pessoa. A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, constituindo cerca de 50% a 70% de todos os casos.

O mais recente estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que o número de população que sofre de demência deverá aumentar exponencialmente em 30 anos. Prevê-se que os atuais 50 milhões de doentes passem a 152 milhões até 2050, uma tendência que acompanha o gradual envelhecimento da população mundial.

A Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra tem por missão contribuir para o bem-estar da população através da oferta de cuidados de saúde, de atividades de formação e de investigação, na área da Psiquiatria e saúde mental, de acordo com padrões de referência internacionais