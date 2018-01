Claus Larner é o novo CEO da Transinsular

Shares

Claus Larner é, desde o início de janeiro, o novo CEO da Transinsular, o maior armador Português de marinha de comércio, o qual é detido pelo GRUPO ETE.

Luís Nagy, CEO do GRUPO ETE refere que “Claus Larner terá por missão projetar a Transinsular num novo ciclo de crescimento e alargar a sua afirmação nos mercados internacionais.”

Claus Larner, 48 anos e de nacionalidade dinamarquesa, tem uma larga experiência internacional no setor do transporte marítimo contentorizado, no qual desenvolve a sua atividade profissional há mais de 27 anos. Possui um vasto curriculum em multinacionais, tendo trabalhado para a Maersk e MSC, em mercados tão diversos como a Ásia, América do Sul e Europa.

Ao longo da sua carreira, ocupou várias posições de direção com funções operacionais e comerciais, com foco particular em estratégia, vendas, desenvolvimento de negócios, gestão de grandes contas, negociação e compras.

Licenciado em Gestão e com diversos cursos na área, tem formação especializada em transporte marítimo pela A.P. Moller, e está a terminar um MBA na Universidade de Warwick.

“Conduzir os desígnios da Transinsular é uma honra, especialmente considerando os múltiplos desafios que se colocam ao transporte marítimo de cargas, mas a empresa é robusta e está integrada no maior grupo marítimo português, a equipa é combativa e está apostada no seu desenvolvimento.” Afirma Claus Larner.