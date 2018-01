Novas regras de proteção de dados em vigor a partir de maio

Shares

A empresa F3M pretendeu, através de um seminário de esclarecimento, sensibilizar e preparar as empresas e instituições para as novas regras de proteção de dados, cujas principais alterações foram introduzidas pelo novo Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor a partir de 25 de maio de 2018.

Com esta iniciativa, próxima das entidades, a empresa quer contribuir para um maior esclarecimento dos profissionais e ajudar a esbater eventuais dúvidas ou questões relacionadas com este novo quadro normativo, em vigor já em maio do corrente ano.

A ação dirigida a dirigentes, gestores e colaboradores, visa sobretudo alertar para a importância do tema e para a necessidade de adequação das empresas e das instituições a esta nova realidade, que terá impacto a vários níveis, nomeadamente no âmbito da organização administrativa e processual e tratamento de dados pessoais, aos quais o acesso será agora e cada vez mais restrito.

Estas mudanças vão implicar também, em muitos casos, a atualização de softwares e a mudança de estratégias e atitudes.

Filipe Cruz, Training Manager da F3M, sublinha: “É preciso estar preparado e que não se pode descurar esta situação, porque a partir de 25 de maio as coimas serão elevadíssimas para quem não cumprir. Cada um de nós, nas entidades onde trabalhamos, devemo-nos precaver, prevenir, e tomar todas as medidas de forma a que os dados pessoais com que trabalhamos sejam protegidos e não estejam acessíveis a olhares indiscretos e alheios”.

De realçar, esta ação insere-se num conjunto de seminários que a F3M vai realizar, em várias cidades portuguesas, com sessões agendadas em Portalegre, Guarda, Leiria, Lisboa, Coimbra e Bragança.

Recorde-se que o Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados entra em vigor a 25 de maio deste ano e vem substituir a atual diretiva 95/46/CE relativa à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses mesmos dados. Entre as várias alterações está a obrigatoriedade do registo de todas as operações de dados pessoais e o agravamento considerável de multas aplicadas em caso de incumprimento. Enquanto parceiro tecnológico, em vários mercados, a F3M quer ajudar as empresas e instituições a não correrem riscos e a prepararem-se, de uma forma correta e orientada, para as mudanças significativas que se avizinham. Refira-se que a tecnológica dispõe também de um serviço de consultoria que pretende acima de tudo apoiar, clientes e parceiros, na adoção das regras necessárias para o cumprimento das disposições impostas no documento.

A F3M é uma empresa certificada como entidade formadora pela DGERT, da qual parte o Training Centre lançado em 2011, e a empresa mãe de um Grupo de cinco companhias, duas das quais sedeadas em Portugal – a Dot Pro e a Megalentejo – e duas internacionais – a F3M Angola e a F3M Moçambique.