Serviço de Pediatria participa no livro “Marinheiros da Esperança”

Um dos promotores do livro “Marinheiros da Esperança”, Miguel Marques, desloca-se esta quarta-feira, dia 24, pelas 11 horas, ao Serviço de Pediatria do SESARAM na sequência da participação do Serviço de Pediatria do SESARAM no projeto nacional integrado nas celebrações dos 700 anos da Marinha Portuguesa, através da elaboração de desenhos.

O Serviço de Pediatria do SESARAM será o primeiro serviço do país a receber a edição impressa do livro, o qual conta com ilustrações de autoria das nossas crianças internadas no nosso hospital.

A presença de um dos seus promotores, Miguel Marques, no Serviço de Pediatria, tem também como objetivo agradecer o empenho e dedicação dos profissionais afetos ao serviço de Pediatria, pois o seu envolvimento foi determinante para que as crianças participassem neste desafio nacional.

Miguel Marques é economista especialista em assuntos do mar e voluntário no projeto de pedagogia e ocupação de tempos livres de crianças nos Serviços de Pediatria dos hospitais do país.

“Marinheiros da Esperança” é um livro ilustrado pelos Serviços de Pediatria dos Hospitais Portugueses (Continente e Ilhas), que narra a História dos 700 Anos da Marinha, um projeto que visa contribuir para a esperança, pedagogia e conforto humano dos mais jovens que necessitam dos serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS).