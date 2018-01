“Segurança em Casa, na Rua e na Escola” na EB1/PE da Quinta Grande

Shares

Decorreu, no dia 22 de janeiro de 2018, na EB1/PE da Quinta Grande, mais uma ação de sensibilização do projeto “Segurança em Casa, na Rua e na Escola”.

Durante a tarde foi realizado um exercício de evacuação de todo o edifício, onde foram testados o plano de prevenção e emergência e as medidas de autoproteção da escola. O exercício decorreu de uma forma bastante positiva, tendo-se verificado que os intervenientes, já possuem uma elevada cultura de segurança

De seguida, as turmas do 1º ciclo experimentaram o jogo “Escadas e Mangueiras”, onde, de uma forma lúdica, apreenderam alguns conteúdos referentes a temática dos riscos e da segurança.

No final do dia, foi realizada uma ação de sensibilização sobre riscos naturais, mistos e tecnológicos, para o pessoal docente e não docente e para os encarregados de educação.

De salientar, a elevada participação de encarregados de educação na ação, o que demonstra a importância que esta temática tem, não só na escola, como também fora dela.

Como é habitual, estiveram presentes técnicos das três entidades parceiras do projeto: Secretaria Regional de Educação, Serviço Regional de Proteção Civil e Associação Insular de Geografia.