47% dos condutores fala ao telemóvel

O Automóvel Club de Portugal divulgou hoje o primeiro grande estudo feito aos condutores portugueses, realizado através do Observatório ACP, e concluiu que 47% dos inquiridos admite falar ao telemóvel enquanto conduz.

O Observatório ACP é constituído por um Conselho Consultivo, que reúne as seguintes instituições: ANTROP Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros; APCAP Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagens; APVE Associação Portuguesa do Veículo Elétrico; FPC Federação Portuguesa de Ciclismo; FPCUB Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta; IP Infraestruturas de Portugal; PRP Prevenção Rodoviária Portuguesa; PSP Polícia de Segurança Pública e Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza.