Concerto com o Quinteto de Sopros “Solistas OCM”

Realiza-se na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro, pelas 21:30H, no Belmond Reid’s palace, o Concerto de Música de Câmara Quinteto de Sopros “Solistas OCM”. Segundo Norberto Gomes, Diretor Artístico, trata-se de um evento “com música extraordinária num espaço extraordinário! Uma parceria com o Belmond Reid`s Palace que muito nos honra orgulha”.

A proposta do Quinteto de Sopros Solistas OCM trazem o português Frederico de Freitas, o húngaro Ferenc Farkas e o inglês Norman Hallam. Um programa diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação maior destes três compositores do século XX.

O Quinteto de Sopros OCM é formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo da última década nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. “Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas”.

Com Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchi no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Tatiana Martins no Fagote e Peter Víg na Trompa, músicos dedicados e experientes contribuindo para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região.

PROGRAMA

Frederico de Freitas (1902 – 1980) – Quinteto para Sopros

Ferenc Farkas (1905 – 2000) – Five Antique Hungarian Dances

Norman Hallam (1945 – ) – Dance Suite para Quinteto de Sopro

Ana Rita Oliveira. Flauta

Daniel Cuchi. Oboé

Francisco Loreto. Clarinete

Tatiana Martins. Fagote

Peter Vig. Trompa