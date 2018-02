Berlusconi fala em deportar 600 mil ilegais de Itália

Shares

O ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, disse ontem que se o seu partido vencer as eleições, marcadas para 4 de Março, irá deportar 600 mil imigrantes ilegais do país.

“A imigração tornou-se numa questão urgente, depois de muitos anos com um governo de esquerda, há 600 mil migrante que não têm o direito de ficar”, disse Berlusconi. “Consideramos ser uma prioridade absoluta voltar a ganhar controlo da situação.”

A promessa faz parte do programa do partido Forza Italia, que vai concorrer às eleições legislativas coligado com dois partidos de extrema-direita: Liga do Norte e Irmãos de Itália.