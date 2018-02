Moody’s alerta para dívida muito elevada

Shares

A agência de rating Moody’s emitiu uma nota onde realça que tem havido uma gestão de dívida activa que tem melhorado o perfil de crédito de Portugal, mas por outro lado que o valor da dívida total continua muito elevado, deixando o país mais vulnerável às oscilações no sentimento dos investidores.

“As políticas do Governo de gestão activa da dívida melhoraram a resiliência do perfil de dívida. Por exemplo, as obrigações do governo português representam apenas menos de metade da dívida total do Estado”, realça a Moody’s esta segunda-feira. “A carga total de dívida continua a ser muito elevada face aos pares, em cerca de 127% do PIB e esperamos que as taxas de juro da dívida soberana continuem mais sensíveis a mudanças no sentimento dos investidores do que a maioria dos países periféricos europeus.”

Esta nota surge depois de o Governo ter anunciado mais um pagamento antecipado, agora no valor de 800 milhões, ao FMI.