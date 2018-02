PJ apreende substância utilizada para fazer ecstasy

Shares

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu nas últimas semanas 4,5 toneladas de BMK, uma substância utilizada na produção de drogas sintéticas. A operação constituiu uma das maiores apreensões efectuadas em Portugal.

A PJ adiantou hoje em comunicado que a substância em causa chegou a Portugal por via aérea proveniente de um país asiático e caso não tivesse sido apreendida seguiria depois por via terrestre para outro país europeu.

As 4,5 toneladas de BMK foram importadas por membros de um grupo organizado e tinham em vista a produção “de elevadas quantidades de drogas sintéticas, designadamente de ecstasy”. Estima-se que o produto apreendido possibilitaria a produção de cerca de 30 milhões de comprimidos desta droga.

A apreensão foi feita em cooperação com as autoridades de vários países europeus, nomeadamente da Holanda e da Bélgica, e com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira.