Campeonato Regional de CrossCountry

Realiza-se, no próximo dia 27 de Maio, o Campeonato Regional de XCO (CrossCountry), no Chão das Aboboreiras em Santa Cruz – 4 Estradas. A organização deste evento é da responsabilidade da Associação de Ciclismo da Madeira, membro da UVP-FPC e conta com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz.

PROGRAMA OFICIAL

Local da prova: 4 Estradas

Data: Dia 27 de Maio de 2018

HORÁRIOS

Domingo – 27 de Maio

9:15 – 10:00 – Abertura do secretariado

9:45 – Abertura do percurso para reconhecimento (apenas para atletas com respetivo frontal)

10:00 – Reunião com os diretores desportivos

10:20 – Chamada para a Corrida – Campeonato Regional (Cadetes, Juniores, Sub-23, Elites, Master 30, Master 40, Master 50, Femininas e CPT/Prova Aberta)

10:30 – Início da Corrida – Campeonato Regional (Cadetes, Juniores, Sub-23, Elites, Master 30, Master 40, Master 50, Femininas e CPT/Prova Aberta)

12:30 – Entrega de Prémios