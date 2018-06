Nas bancas a edição 969 do Tribuna da Madeira

Crime ‘macabro’ volta a manchar a ilha

Homicídios perpetrados com extrema violência têm passado pelo tribunal. Valter Moreno é o mais recente arguido a enfrentar a Justiça devido a um dos casos mais sangrentos ocorridos ao longo dos últimos anos. Nos meses mais recentes, dois homens foram condenados na Comarca da Instância central da Madeira a pena máxima de prisão pelo mesmo tipo de crime. O cenário voltou a repetir-se na passada semana.

Pedido de reembolso do subsídio do transporte aéreo poderá ser feito pela Internet

Nas viagens com e entre os Açores e a Madeira.

Miséria extrema em Machico

A acusação é de Raquel Coelho, deputada do PTP. A família em causa vive em Machico numa barraca de zinco e tábuas em condições miseráveis. Raquel Coelho denunciou a situação, apontando outras prioridades do Governo e da Autarquia de Machico focando “os dinheiros gastos em festas”. Ricardo Franco pronunciou-se sobre estas acusações, afirmando ser “aproveitamento político”. A deputada do PTP contesta e diz que o autarca “deveria ter vergonha” ao se pronunciar desta forma. E garante que não vai desistir enquanto não houver uma solução.

Lojistas e comerciantes aderiram aos ‘Altares de São João’

Face à boa adesão este ano, Paulo Cafôfo afirma que “é um excelente sinal da vitalidade do evento”

CINM cria “oportunidades”

Agência de Manning foi criada na Madeira. A empresa MMP apostará em tecnologias de ponta para ligar os armadores aos candidatos a tripulantes.

CMF e Universidade Aberta assinam Acordo de Cooperação

A Câmara Municipal do Funchal e a Universidade Aberta assinaram um acordo de cooperação, envolvendo especificamente a Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização.

Quinta das Cruzes acolhe Projeto “Dar a Ver”

A III Edição decorre até ao próximo mês de Outubro. O Museu Quinta das Cruzes acolhe a III edição do Projeto “Dar a Ver”, iniciativa que tem por base a divulgação do património artístico regional e a promoção da sua integração, no panor

Psicólogos da Madeira debatem “A importância do Autocuidado”

O evento contará com a participação de 100 profissionais e diversos oradores. A Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses organiza, esta sexta feira, dia 22, o encontro “A Importância do Autocuidado”, que contará com a participação de perto de 100 psicólogos da Madeira e diversos oradores, incluindo Gabriela Moita, Miguel Ricou, e Artur Moura Queirós.

“A esgrima deveria ser apoiada como tantas outras modalidades”

Diogo Henrique Gouveia, atleta do CD1º Maio, foi o ‘Atleta do Ano’, na modalidade de esgrima. O jovem, com 15 anos de idade, possui um vasto currículo de prémios alcançados na modalidade. Recentemente, esteve nas Finais Nacionais, em Anadia, onde falou para o «Tribuna». O jovem atleta lamenta o pouco apoio dado a esta modalidade, e sublinha que a Madeira tem condições para realizar um torneio de grande magnitude com a presença de atletas de fora.

Pestana eleita melhor marca de turismo

O Pestana Hotel Group foi distinguido na 10.ª Edição dos Prémios Marketeer.

Lupus e gravidez em debate na Madeira

Entre os dias 21 e 23 de junho, o Lupus vai estar em debate na ilha da Madeira, numa conferência internacional destinada não só a profissionais de saúde, mas também aos doentes.

