Super Taça Esgrima + 1ª Prova Taça Madeira Cadetes e Iniciados

A Super Taça Masculina e Feminina de Esgrima decorreu no passado dia 29 de outubro, na sala de Esgrima Adelino Rodrigues, colocando em confronto os atiradores Ricardo Drumond (Arca d´ Ajuda), campeão Regional de Seniores 2017/2018 e Ricardo Catanho (CD1ºMaio), vencedor da Taça da Madeira 2017/2018 ( 1º ranking), num duelo que terminou em 15-9 a favor do atirador Drumond.

No género feminino tiveram no frente a frente a Lídia Sousa (CD1ºMaio) Vice-Campeã de Seniores 17/18 e Teresa Afonseca (CDRSantanense) 2ª Classificada da Taça Madeira, num jogo que terminou em 15-4 para Lídia Sousa, confirmando a sua experiência de mais de 20 anos na modalidade.

De sublinhar todo o mérito que teve a atleta Maria Spínola (CDRSantanense), que foi a atleta nº 1 da Taça e a Campeã de 2017/2018 e por isso estava apurada para disputar a Super Taça, mas devido à entrada na Universidade não conseguiu comparecer, dado lugar às atletas supra citadas.

No mesmo dia, logo a seguir aos assaltos da Super Taça decorreu, a 1ª prova da Taça da Madeira de Cadetes e Iniciados. No Escalão de Cadetes, nos Masculinos, Diogo Gouveia (CD1ºMaio) foi o vencedor, ao ganhar na final, contra José Freitas (CDRSantanense), por uns renhidos e bem disputados 15-13. Em 3º lugar ficaram Rodrigo Pereira (CD1ºMaio) e João Faria (ADRPDelgada). No género feminino Marta Fernandes (ADRPDelgada) e Cláudia Gomes (CDRSantanense) encontraram-se na final, conquistando o “ouro” a atleta de Santana e a “prata” a atleta da Ponta Delgada. A medalha de “bronze” foi para as atiradoras Laura Freitas e Sara Mota, do CD1º Maio.

Nos Iniciados Masculinos, José Freitas (CDRSantanense) conquistou o florete de ouro no duelo final contra João Faria (ADRPDelgada). Ficaram com o florete de “Bronze” os esgrimistas Luís Ramos (CDRSantanense) e Rodrigo Pereira (CD1ºMaio).

Cláudia Gomes (CDRSantanense) foi a vencedora do género feminino, no escalão de Iniciados, após vencer, na final, a atiradora Marta Fernandes (ADRPDelgada) por 14-11, num jogo também muito bem disputado que acabou ao fim de terminar os 3 tempos de 3 minutos de jogo. Em 3º lugar ficaram Sara Mota (CD1ºMaio) e Margarida Andrade (CDRS).