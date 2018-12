Festividades natalícias no Funchal

21 dezembro

Missa do Parto no Largo da Sé Catedral: 07H30 e Atuação de grupo de cantares tradicionais de Natal.

Banda Municipal da Ponta do Sol: 10H00 – 11H45 / 11H00

Si que Brade – DSEAM: 15H00 – 16H45

Grupo de Folclore Cultural e Recreio de São Martinho: 19H00

Orfeão Madeirense – Festival coros: 21H00

Concerto do Coro Camara da Madeira, Jardim Municipal: 10H30 – 12H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 15H30 – 17H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 21H00

Animação Musical – Geringonça, Porto Santo:20H00

Banda Filarmónica da Casa do Povo do Porto Santo, Porto Santo: 06H00

Banda Filarmónica da Casa do Povo do Porto Santo, Largo da Sé Catedral: 07H30

Missa do Parto e atuação de grupo de cantares tradicionais de Natal

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Martinho: 15H00 – 16H45

Banda Municipal de Santana: 18H30

Concerto: Trio New Sounds, Jardim Municipal: 10H30 – 12H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 15H30 – 17H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 21H00

Animação Musical – Geringonça, Igreja Inglesa: 21H00 Concerto dos Amigos do Conservatório

23 dezembro

Largo da Sé Catedral

Missa do Parto e atuação de grupo de cantares tradicionais de Natal, Largo da Sé Catedral: 07H30

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Banda Distrital do Funchal “Os Guerrilhas”: 15H00 – 16H45

Associação de Folclore Tradições de Gaula – TRAGA: 18H30

Concerto: Black & White Dixieland Jazz Band, Jardim Municipal: 15H30 – 17H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 22H00, Animação Musical – Geringonça

24 dezembro

Missa do Parto e atuação de grupo de cantares tradicionais de Natal, Largo da Sé Catedral: 07H30

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Grupo Folclórico Centro Cultural Sto. António: 15H00 – 16H45

Banda Municipal da Ribeira Brava, Jardim Municipal: 11H00 – 14H00

26 dezembro

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Banda Paroquial da Camacha: 15H00 – 16H45

Grupo Folclórico Casa do Povo de Gaula: 18H30

Concerto da Banda Distrital do Funchal “Os Guerrilhas”, Jardim Municipal

Jogos tradicionais para crianças: 10H30 – 12H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 15H30 – 17H30

27 dezembro

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Grupo Folclore Cultural e Recreativo de São Martinho: 15H00 – 16H45

Banda Filarmónica do Faial: 18H30

Concerto: Banda Recreio Camponês, Jardim Municipal

Jogos tradicionais para crianças: 10H30 – 12H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 15H30 – 17H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 22H00

Animação Musical – Geringonça, Sé Catedral, 21H30 Orfeão Madeirense – Festival de Coros

28 dezembro

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Banda Recreio Camponês: 15H00 – 16H45

Grupo Folclore Casa do Povo de Gaula: 18H30

Atuação do grupo Coral Juvenil da Casa do Povo do Curral das Freiras: 21H00

Concerto: Black Dog Blues Band, Jardim Municipal

Jogos tradicionais para crianças: 10H30 – 12H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 15H30 – 17H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 21H00

Animação Musical – Geringonça

29 dezembro

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Grupo de Folclore da Ponta do Sol: 15H00 – 16H45

Banda Municipal Paulense: 16H30 – 18H00

Associação Grupo Cultural Flores de Maio “Borracheiros”: 18H30

Atuação do Coro de Câmara da Madeira: 21H00

Concerto da banda Triângulo, Jardim Municipal

Jogos tradicionais para crianças: 10H30 – 12H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 15H30 – 17H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 21H00

Animação Musical – Geringonça, Igreja do Carmo: 21H30, Orfeão Madeirense – Festival de Coros

30 dezembro

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Banda Municipal de Santana: 15H00 – 16H45

Grupo de Folclore Ponta do Sol: 16H30 – 18H00

Associação Grupo Cultural Flores de Maio “Borracheiros”: 18H00

Concerto: BOSSA LIVRE, Jardim Municipal: 15H30 – 17H30

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 21H00

Teatro Municipal Baltazar Dias: 21H00

Concerto dos Amigos do Conservatório, Igreja do Colégio: 21H30

Orfeão Madeirense – Festival de Coros

31 dezembro

Placa Central da Avenida Arriaga: 10H00 – 11H45

Grupo Folclórico Romarias Antigas do Rochão: 15H00 – 16H45

Banda Paroquial da Camacha: 16H30 – 18H00

Associação Grupo Cultural Flores de Maio “Borracheiros”, Jardim Municipal: 11H00 – 14H00

Animação para Crianças – Macro Anima: 20H00 – 22H00

Animação Musical – Geringonça: Sé Catedral 18H00

Atuação do Coro Câmara da Madeira no Te Deum

Concerto de Ano Novo: 22H00 – 02H00, Praça do Povo

Espetáculo Pirotécnico de Passagem de Ano: 00H00

1 janeiro de 2019

Banda Municipal de Santa Cruz,15H00 – 16H45, Placa Central da Avenida Arriaga

2 janeiro de 2019

Placa Central da Avenida Arriaga: 15H00 – 16H45

Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Martinho: 18H30

Concerto: Grupo Triolá

3 janeiro 2019

Placa Central da Avenida Arriaga: 15H00 – 16H45

Banda Filarmónica de Santo António: 18H30

Concerto: Orquestra Ligeira da Madeira