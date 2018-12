O primeiro mergulho do ano 2019 é no Lido

O Complexo Balnear do Lido é o palco escolhido para o primeiro mergulho de 2019. Trata-se de uma iniciativa solidária da Frente MarFunchal, que irá decorrer entre as 10 e as 14 horas, do próximo dia 01 de janeiro de 2019.

A entrada única terá o custo simbólico de 3 euros por pessoa. O valor reverte completamente para a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro da Madeira.

Este “mergulho solidário” tem por objetivo ajudar as crianças com cancro e os seus familiares a entrar no novo ano sempre a ACREDITAR!