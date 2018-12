Vencedores da 1ª Escape Room Gratuita distinguidos este sábado

O Forum Madeira, gerido pela Multi Portugal, abriu portas à 1ª sala escape room gratuita na ilha da Madeira. O desafio, que já reúne centenas de fãs por todo o mundo, conquistou os visitantes do shopping, de todas as idades. Só três equipas conseguiram escapar à primeira tentativa e o vencedor será conhecido este Sábado dia 22, às 12 horas, levando para casa uns Óculos Go, oferecidos pela Lim9, responsável pela activação, próprios para actividades de realidade virtual e que permitem que todos tenham contacto com a realidade virtual de uma maneira fácil e leve.

Além de jovens e amigos, passaram pela Escape Room algumas das maiores empresas da região da Madeira que adoraram a experiência quer pelas suas características enquanto actividade de teambuilding quer pela sua temática corporativa, com personagens que lhes são muito familiares.

A grande surpresa foram mesmo as famílias que se uniram, de pais a filhos, tios e sobrinhos, até avós e netos e que em conjunto enfrentaram desafios, superaram barreiras e sintonizaram “mentes” tão diferentes em torno de um propósito comum: escapar no menor tempo possível!

O grupo que mais rápido escapou, à primeira tentativa, deste escritório fictício onde se trancaram diariamente mais de 60 equipas de dois a quatro membros será distinguido este Sábado, às 12 horas no Piso 0 do Forum Madeira, levando para casa um modelo altamente evoluído de óculos de realidade virtual.