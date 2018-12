Junta de São Martinho distribuiu cabazes de Natal

A última sexta-feira voltou a ser de festa no Centro Cívico de São Martinho com a entrega de 570 cabazes com diversos produtos alimentares. À imagem dos últimos anos, esta é uma forma de proporcionar aos seus habitantes um Natal mais confortável, através da atribuição de cabazes constituídos essencialmente por artigos que tradicionalmente são consumidos pelas famílias madeirenses nesta época do ano. Uma forma de proporcional a todos, sem exceção, um momento de celebração natalícia, independentemente da situação económica que enfrentam. Nesta iniciativa a Junta contou com a parceria de diversas empresas com atividade em São Martinho que, desta forma, se associam a um dos pontos altos do calendário de atividades desenvolvidas ao longo do ano. Esta ação abrange mais de 1500 habitantes da freguesia, o que só por si justifica a atenção especial disponibilizada nesta área dos programas sociais.

Antes, pela manhã, teve lugar a entrega dos cabazes regulares, uma situação que se repete ao longo do ano, neste caso constituído por bens de maior necessidade. Um programa que abrange as famílias mais carenciadas da freguesia.

O Espírito da Festa foi também levado às crianças da Fundação Zino, aquando da entrega de prendas de Natal naquela instituição localizada na freguesia de São Martinho. Um sentimento que a Junta levou também às paróquias, tendo se associado à realização das Missas do Parto nas igrejas de São Martinho, Santa Rita, Nazaré e Capela da Ajuda. Uma forma de manter vivas as tradições mais genuínas da verdadeira Festa do Natal madeirense.