301 classificações acima de 17 valores nos exames nacionais da Francisco Franco

As pautas dos resultados dos exames nacionais, hoje divulgados, mostram que na Escola Secundária de Francisco Franco houve 301 classificações iguais ou superiores a 17 valores (mais 78 que nas provas do último ano letivo), assim distribuídas: 39 alunos com vinte valores; 78 com 19 valores; 91 com 18 valores e 93 alunos com 17 valores.

Registe-se ainda o facto de haver 723 classificações iguais ou superiores a 14 valores (o mínimo para um estudante se poder candidatar, por exemplo, ao curso de Medicina).

Em termos percentuais, estes números mostram que 15,5 por cento dos alunos da Francisco Franco, que realizaram os exames na condição de internos, tiveram classificações iguais ou superiores a 17 valores. Se contemplarmos as notas de exame iguais ou superiores a 14 valores, verificamos que 37 por cento dos estudantes atingiu esse rendimento.

Os 39 vintes alcançados nos exames nacionais repartem-se por 9 das 17 disciplinas objeto de exame, a saber: Alemão, Biologia e Geologia, Desenho A, Geometria Descritiva A, Economia A, História da Cultura e das Artes, Matemática A, Matemática B e Matemáticas Aplicada às Ciências Sociais (MACS).

Das 17 disciplinas, com exceção de Literatura Portuguesa, em todas houve resultados iguais ou superiores a 18 valores, com particular destaque para Geometria Descritiva A com 60 alunos e Matemática A com 45 estudantes a atingirem esse patamar.

As pautas dos exames nacionais realizados pelos 1934 alunos internos da Francisco Franco mostram ainda todas as disciplinas com média positiva.