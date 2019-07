Grupo Folclórico da Quinta Grande atua em Torres Novas

O Grupo de Folclore, Cultural e Recreativo da Quinta Grande leva o folclore regional a Portugal Continental, marcando presença num festival de folclore em Torres Novas que decorrerá de 25 a 28 de Julho, num intercâmbio que trará posteriormente à Madeira o Rancho Folclórico e Recreativo Os Ceifeiros de Liteiros, também eles da zona de Torres Novas.

O Grupo da Quinta Grande, atualmente composto por 35 elementos, far-se-à representar por uma formação de 26 elementos neste certame e tudo fará para demonstrar o que de melhor se faz no folclore da Região Autónoma da Madeira.

O Grupo de Folclore Cultural e Recreativo da Quinta Grande foi criado em 1985 pelo falecido presidente João Carvalho, tendo a sua origem sido no sítio do Aviceiro na freguesia da Quinta Grande.

Desde então o grupo foi integrado na Casa do Povo daquela freguesia, onde permaneceu até 2008. Nessa data assumiu uma personalidade própria e tem levado a cultura, tradições e folclore da Madeira a zonas tão distintas como o Cartaxo, Mira, Porto, Ribatejo e Açores, colaborando também com algumas iniciativas de carácter solidário. Naturalmente que o Grupo já actuou em toda a Região Autónoma da Madeira, tendo as ultimas actuações sido no Festival 48 horas a Bailar em Santana e ao Festival de Folclore promovido pelo Grupo Folclórico de Santo António.