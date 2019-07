Grande Prémio Município de Santana em Supermoto marcado para agosto

Contando com mais três pilotos à partida do que na prova anterior, o Grande Prémio do Município de Santana em Supermoto decorreu no domingo passado no Kartódromo do Faial, numa tarde desportiva onde a disputa entre os pilotos inscritos ficou bem vincada.

Numa prova em que a organização, a cargo do Motor Clube da Madeira, da Associação de Motociclismo da Madeira e da delegação regional dos Star Riders Portugal, estreou um novo equipamento de cronometragem, fruto dum investimento superior a 15000 euros, o evento ficou marcado também pela presença de alguns milhares de espectadores que emprestaram desta forma um colorido interessante àquele recinto desportivo gentilmente cedido pela Associação de Karting da Madeira.

O novo equipamento de cronometragem revelou-se de grande importância, já que desta forma se comprovou que os pilotos rodam já com diferenças de milésimos de segundo, como verificado entre Dinarte Nóbrega e Ruben Quaresma, com vantagem para o primeiro piloto que, desta forma conquistou a primeira posição na grelha de partida graças a um melhor tempo nas mangas de classificação.

Nas corridas, após uma falsa partida e uma paragem da corrida, a competição foi retomada com Ruben Quaresma a vencer a primeira corrida oficial e a colocar uma maior responsabilidade sobre Dinarte Nóbrega que, para vencer o Grande Prémio de Santana teve de imprimir um maior andamento na segunda corrida do dia, como efetivamente se veio a verificar.

Com os dois primeiros lugares do pódio entregues a Dinarte Nóbrega e a Ruben Quaresma, ambos pilotos do Motor Clube da Madeira, a terceira posição foi ocupada por Daniel Rodrigues, do Marítimo que foi muito “incomodado” durante a corrida por Aléxis Sousa que se ficou pelo quarto posto à geral. Quinto classificado e primeiro Rookie foram os troféus reservados para Celso Figueira, também ele do Motor Clube da Madeira. Sexto posto para o piloto Vitor Freitas dos Caniço Riders, seguido de Bernardo Lourenço que sofreu uma queda na ultima volta da corrida. João Pedro Gonçalves, o estreante Diogo Nóbrega, Élvio Pereira e Tiago Silva encerraram por esta ordem a classificação desta prova.

A terceira prova está agendada para o último fim de semana de Agosto. Fotos: Nelson Martins