Doação de 141 quilos de pescada

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu 141 quilos de pescada, com o valor presumível de 1410 euros, no Porto de Abrigo da Nazaré.

A apreensão foi efetuada no âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, moluscos bivalves vivos e crustáceos, em que os militares verificaram que o referido pescado não possuía a medida regulamentar de venda, nomeadamente 27 cm.

A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.

Foi elaborado um auto de contraordenação de captura/venda de pescada imatura, punível com uma coima até 37 500 euros e o pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiossanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade.