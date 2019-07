No âmbito do Atelier de Verão “Biblioteca a Brincar… e a aprender”, promovido pela Biblioteca da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, realizou-se, nesta quarta-feira, dia 17, uma ação de demonstração e experimentação da modalidade de Esgrima, que esteve a cargo do Mestre Carlos Lima Rodrigues, acompanhado pelos atiradores Rodrigo Catanho e Rodrigo Pereira (CD 1ºMaio).

Depois de explicadas as regras de segurança, os jovens do ATL tiveram a oportunidade de praticar um pouco de esgrima. Fotos: DR