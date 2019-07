Nas bancas a edição 1024 do Tribuna da Madeira

JPP deixa ultimato a Pedro Calado

O Juntos Pelo Povo denunciou que os pareceres da Autoridade da Mobilidade e Transportes comprovam que os 3 milhões de indemnizações compensatórias permitiriam que um operador marítimo fizesse a ligação ferry entre a Madeira e Portimão, semanalmente, durante todo o ano, num total de 104 viagens, com um lucro justo. A vice-presidência contestou, apontando “falta de rigor e de seriedade” do partido. Élvio Sousa desafia Pedro Calado a publicar e divulgar os pareceres que contradizem a versão dos 3 milhões «a bem da transparência».

Cafôfo quer reinvestir na criação de gado

O candidato do Partido Socialista-Madeira à presidência do Governo Regional visitou a 64.ª Feira Agropecuária, que decorreu na Santa do Porto Moniz. Paulo Cafôfo aproveitou o momento para defender ser preciso voltar a «reinvestir na criação de gado», tendo sempre em conta o bem-estar animal e as questões ambientais.

Prevenir lesões na coluna por acidentes de mergulho

Os acidentes de mergulho são uma das principais causas de lesão na coluna vertebral provocando um impacto bastante significativo na qualidade de vida da vítima, que pode ficar tetraplégica ou paralisada nas pernas, e em casos mais graves, pode morrer.

Funchal investe 41 mil euros em obras de reparação

Atual situação da UMa abordada em Audiência

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu, nesta terça-feira, dia 16, em audiência o Reitor e o Vice-Reitor da Universidade da Madeira, Professores José Moleirinho Carmo e Sílvio Fernandes.

Dançando com a Diferença abre pré-inscrições

Estarão abertas, a partir de 10 de julho, as pré-inscrições para as atividades letivas do Dançando com a Diferença para o ano letivo de 2019-2020.

A ficha de pré-inscrição encontra-se disponível online e estão abertas a qualquer interessado que procure iniciar ou enveredar por aulas semanais na área da Dança Contemporânea/Dança Inclusiva.

Narrativa para “semear o caos e criar o pânico”

Cinco anos e quase 6 milhões de euros depois, as obras do Centro de Saúde do Bom Jesus estão concluídas e serviram para Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, lançar-se contra os partidos da oposição. Em causa estão as críticas ao Serviço Regional de Saúde. Mesmo assim, o líder do executivo madeirense reconhece que “não há Serviço de Saúde perfeito em nenhuma parte do mundo”.

Golfe na Madeira e Porto Santo em campanha de promoção

A Associação de Promoção da Madeira desenvolveu um novo vídeo promocional que retrata a descoberta de algumas das principais atrações das ilhas da Madeira e Porto Santo, conjugada com a prática de Golf em três campos com caraterísticas únicas.

Abandono de idosos passa a ser crime

Abandonar idosos vai passar a ser considerado crime. A Resolução foi aprovada em Conselho de Ministros e vai entrar em vigor na próxima legislatura.

A Estratégia de Protecção ao Idoso “visa reforçar o reconhecimento dos direitos de que os idosos são titulares, sendo enunciadas as linhas orientadoras de revisão dos diplomas que regulam aspectos conexos com os direitos dos idosos”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Formação eTwinning na Ponta do Sol

Durante uma semana de trabalho, de 8 a 12 de julho, professores de diferentes escolas da região, Ponta do Sol, Calheta e Câmara de Lobos estiveram em formação. A formação foi solicitada pela Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, mas teve lugar na EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol. A formação teve a duração de quinze horas onde professores de diferentes grupos disciplinares tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o eTwinning, plataforma de trabalho colaborativa promotora de aprendizagens significativas diferenciadas que pode dar o contributo para o desenvolvimento estratégico de uma educação que se quer flexível e colaborativa.

GNR promove Operação “Viajar Sem Pressa”

A Guarda Nacional Republicana (GNR), na sua área de responsabilidade, realiza, até esta sexta-feira, dia 19 de julho, ações de sensibilização e de fiscalização rodoviária intensiva de controlo da velocidade, com o objetivo de promover uma cultura que resulte em comportamentos mais seguros por parte dos condutores e na diminuição da sinistralidade rodoviária grave.

Caminhos pedestres recuperados no Parque Ecológico

A obra de recuperação de 12,8 km de caminhos pedestres, em toda a extensão do Parque Ecológico do Funchal, foi recentemente inaugurada pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vice-Presidente, Idalina Perestrelo.

Trata-se de um investimento de 361 mil euros, resultado da aprovação de uma candidatura ao programa comunitário PRODERAM 2020, que recuperou, em específico, quatro percursos: Poço da Neve – Casa do Barreiro, Pico do Areeiro – Ribeira das Cales, Ribeira das Cales – Monte e a ligação entre a levada do Barreiro e o Centro Temático da Água.

