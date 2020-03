A Mensagem do Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante António Mendes Calado: «Saúdo todos os membros da grande Família Naval! Estamos a viver um momento de pandemia do novo coronavírus que representa um elevado risco para a saúde para todos, pelo que na Marinha e na Autoridade Marítima estamos a monitorizar a evolução da situação tendo para o efeito criado um gabinete de gestão de crise e promulgado uma diretiva específica neste âmbito, com as orientações e as medidas a pôr em prática tendo como objetivo de comando proteger na máxima extensão possível as pessoas que prestam serviço na Marinha e na Autoridade Marítima, bem como as nossas famílias, ao mesmo tempo garantindo, também na máxima extensão possível, a continuidade do cumprimento da nossa missão!

É responsabilidade de cada um assumir um forte compromisso pessoal em contribuir para que este objetivo se cumpra, nomeadamente assumindo comportamentos de rigor no cumprimento das boas práticas sanitárias divulgadas pelos responsáveis de saúde, de modo a evitar exposição a situações de risco de contágio!

O objetivo final é garantir a nossa prontidão individual e das nossas capacidades para nos mantermos capazes de continuar a cumprir a nossa missão e dar resposta às tarefas que venhamos a ser chamados a cumprir ao serviço de Portugal e dos Portugueses.

A melhor forma de o fazer é recomendar aos que continuam na linha da frente em funções que se protejam de situações de risco desnecessário, e aos que estão na retaguarda em resguardo que assumam o rigoroso cumprimento de medidas de isolamento, preservando a sua saúde e dos seus familiares para que possam substituir os que estão em funções em boas condições de saúde, garantindo assim a sustentação do plano de combate a esta ameaça pelo tempo que vier a ser necessário. Exorto todos a que nos mantenhamos coesos, calmos e prontos!»