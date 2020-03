Prémio ao Agricultor por via electrónica

As candidaturas ao Prémio ao Agricultor 2020, abertas desde o dia 16 de Março, devem ser realizadas por via electrónica porque as candidaturas presenciais nos vários postos habituais que existem na Madeira e Porto Santo “estão suspensas até decisão em contrário”.

A medida deve-se ao “impacto da doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus e o continuo risco de disseminação do vírus e propagação da infeção COVID19 à escala global, que originou declaração de uma Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional, qualificada pela Organização Mundial da Saúde como pandemia”.

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural volta assim a informar que as candidaturas devem ser feitas na área reservada do portal do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP), em https://portal.ifap.pt.

Para pôr em prática as candidaturas ao Prémio ao Agricultor 2020, os interessados devem verificar previamente se os dados de beneficiário e da respetiva exploração estão actualizados na Base de Dados do IFAP.