Elisa deverá ficar fora do Festival da Eurovisão

Elisa Silva, a cantora madeirense que venceu o Festival da Canção com ‘Medo de Sentir’, não deverá participar no Festival da Eurovisão.

A edição deste ano da Eurovisão foi cancelada devido ao surto de Covid-19, mas há países que pretendem fazer-se representar em 2021 pela canção vencedora deste ano, o que parece não ser o caso de Portugal.

Segundo o jornal Blitz, Elisa confirmou ao site ESC Portugal “que foi informada pela RTP de que, em 2021, se realizará uma nova edição do Festival da Canção, na qual a cantora e a compositora do tema, Marta Carvalho, não deverão participar”.

“Contactada pelo site Espalha-Factos, a RTP não comenta a situação, afirmando apenas que «caberá a cada país participante ponderar e decidir como proceder internamente»”, escreve o Blitz.