Jogo da Liga dos Campeões foi grande foco de contágio

O presidente da Câmara de Bérgamo, umas das cidades italianas mais afectadas pelo novo coronavírus, identificou o jogo da Liga dos Campeões entre Atalanta e Valência como um dos grandes focos de contágio da doença na Europa. “Nesse momento não sabíamos o que se passava. O primeiro paciente em Itália foi identificado a 23 de Fevereiro. Se o vírus já circulava, os 40 mil adeptos que estiveram no estádio de San Siro foram contagiados”, apontou Giorgio Gori em entrevista ao jornal espanhol Marca. “Ninguém sabia que o vírus já circulava entre nós. Muitos foram ao jogo em grupos e nessa noite houve muitas aglomerações de pessoas.” O encontro, disputado a 19 de Fevereiro, em Milão, terminou com a vitória da equipa italiana por 4-1.

