PAN quer testes de rastreio com caráter obrigatório

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) quer que o Governo da República “assegure a realização de testes de rastreio com caráter obrigatório e regular aos profissionais que exercem funções em lares de idosos e em instituições de acolhimento de crianças e jovens, bem como dos cuidadores informais, como forma de prevenir situações de contágio da Covid-19 nestes grupos mais vulneráveis”.

A proposta, anunciada hoje em nota de imprensa, “vai ainda no sentido de o Executivo articular com o Poder Local a criação de um plano para apoiar estas instituições de forma a garantir as respostas necessárias, assegurando a proteção de profissionais e utentes”.

O PAN recorda que “os idosos se encontram entre as camadas de população mais vulneráveis, havendo já vários casos registados de idosos e funcionários contagiados com o vírus da Covid-19, nomeadamente em Sintra e Vila Real, uma situação preocupante dados os níveis de envelhecimento em Portugal.”