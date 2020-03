Covid-19 não se transmite através do ar, confirma a OMS

Num estudo publicado este fim de semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou as formas de transmissão do vírus que causa a Covid-19 e chegou à conclusão que não se transmite através do ar.

“O coronavírus é sobretudo transmitido através de gotículas geradas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala”, aponta a mesma entidade. “A transmissão por gotículas produz-se quando uma pessoa que se encontra em estreito contacto (menos de um metro) de outra que tem sintomas respiratórios (como tosse ou espirros) e entra assim em risco de por as suas próprias mucosas (boca e nariz) ou os seus olhos expostos a gotículas respiratórias potencialmente infecciosas.”

A OMS alerta que o contágio “pode produzir-se por contacto directo com uma pessoa infectada ou por contacto com uma superfície ou um objeto que esta tenha utilizado”, mas também que nos tratamentos médicos nos quais se gera um efeito de aerossol (intubação ou respiração assistida) pode ocorrer transmissão aérea. Ressalva, por isso, a importância de que os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, devem estar reservados para os profissionais de saúde.