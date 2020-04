CS Juventude de Gaula disponível para ajudar atletas carenciados.

Nesta altura que se vive uma situação de pandemia, em que as pessoas estão confinadas ao isolamento social, aumentam os casos de pedidos de ajuda, de pessoas necessitadas. É, pois, no sentido de solidariedade que o CS Juventude de Gaula deixa a seguinte mensagem:

«A direção do CS Juventude de Gaula informa todos os seus atletas, e respetivas famílias, que se encontra disponível para ajudar num momento particularmente difícil, onde a solidariedade deve imperar. Assim, os atletas/famílias que necessitem de apoio, devem entrar em contacto com a nossa página, via mensagem privada, ou com um dos dirigentes do clube».