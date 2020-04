PCP quer saber se foi “mera propaganda”

“O PCP exige todos os esclarecimentos sobre esta situação. Se foi um erro dos serviços públicos, pois, que seja imediatamente corrigido. Se foi mera propaganda, então, terão de ser retiradas ilações de natureza política correspondentes à gravidade de uma eventual aldrabice”, aponta o partido. “Temos conhecimento de que as facturas emitidas pela Empresa de Eletricidade da Madeira estão a chegar a casa dos madeirenses e portossantenses sem qualquer tipo de desconto, contrariando a propaganda do Governo Regional.”

A 13 de Março, na sequência das medidas de combate à pandemia covid-19, o presidente do Governo Regional anunciou que iria isentar toda a população do pagamento dos custos com o consumo de electicidade e que iria ser gratuita na Região Autónoma da Madeira como medida extraordinária de apoio aos empresários, particulares e instituições de caráter social, desportivo e cultural. Essa isenção, recorda o PCP, iria considerar os dias 16 a 31 de Março de 2020.

You May Also Like