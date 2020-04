EB1PE da Lombada empresta tablets a alunos

O terceiro período teve início e a EB1/PE da Lombada dando cumprimento ao seu plano de ensino à distância e fazendo face à dificuldade premente de alguns alunos não possuírem equipamento tecnológico, decidiu investir na aquisição de tablets para emprestar, até o final do corrente ano letivo, àqueles alunos que após resposta a um inquérito evidenciaram dificuldades nesse sentido.

A medida abrange cerca de 15 alunos do 1. Ciclo do ensino básico e a partir deste momento sentem-se mais próximos dos seus colegas e professores dado que do plano de ensino à distância fazem parte as sessões síncronas. Destacamos o grande profissionalismo de todo o grupo docente nesta fase de múltiplos desafios, que se tem mostrado inexcedível na preparação desta nova etapa.

A escola ressalva que este investimento deve-se à recorrente implementação e participação nos programas Erasmus que a escola tem vindo a desenvolver, na sua grande maioria na área tecnológica, ressalva Rosa Luísa Gaspar, em nome da direção do estabelecimento de ensino.