Festival ALESTE agendado para 2021

Na sequência das diretrizes estabelecidas pela Direcção Geral de Saúde e no respeito pelo que são as medidas preventivas necessárias para a contenção do novo coronavírus (COVID-19) a nível nacional, o ALESTE 2020 vai ser cancelado. O arraial de praia deveria acontecer entre 29 e 31 de Maio com actuações de Efterklang, Sensible Soccers, Plantasia por Moullinex e Bruno Pernadas, Glockenwise, MadMadMad e David Bruno.

«Não poderíamos, nesta fase, tomar outra decisão que não a de nos comprometermos com as necessárias medidas preventivas recomendadas pelas autoridades competentes e que visam o mitigar de um problema de saúde pública. É, no entanto, inegável a profunda tristeza com que o fazemos, assim como a força do compromisso que assumimos hoje de, em Maio de 2021, voltar ao cenário idílico da praia da Barreirinha para mais um momento de encontro, música e proximidade.

Para os que já compraram bilhete para a edição deste ano, agradecemos que entrem em contacto com o posto de compra do mesmo, para que possamos proceder ao respetivo reembolso do mesmo.

Para mais esclarecimentos, poderão contactar-nos através página do Aleste no Facebook ou a aleste.pt. O amor prevalecerá e com ele continuaremos a montar arraiais e procissões. Até 2021!».