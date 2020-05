SERAM

SINDICATO DOS ENFERMEIROS

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

O Sindicato dos Enfermeiros da RAM, felicita todos os Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, em especial os seus associados, no Dia Internacional do Enfermeiro, 12 de maio. Nesta data homenageamos Florence Nightingale e todos os profissionais de Enfermagem que exercem com dedicação e profissionalismo seja na linha da frente, na prevenção, no tratamento ou na reabilitação prestando cuidados de enfermagem com qualidade.

Num momento excecional de combate à pandemia do Covid19 reafirmamos ser fundamental, a salvaguarda de condições de trabalho assim como o provisionamento de equipamentos pelas instituições para práticas seguras e ambientes favoráveis no local de trabalho, garantindo a melhor prestação de cuidados em condições efetivas de segurança como sempre reivindicámos.

Somos Enfermeiros, pelas pessoas e com as pessoas.

Funchal, maio 2020

A Direção