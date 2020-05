MPE reúne com a Câmara da Ribeira Brava

O presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques Empresariais (MPE) reúne-se amanhã, quarta-feira, com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava (CMRB).

De acordo com um comunicado da empresa pública, na reunião entre Gonçalo Pimenta e Ricardo Nascimento serão abordados assuntos como o reconhecimento por parte do município do interesse municipal nas aquisições de imóveis para o Parque Empresarial da Ribeira Brava, a articulação entre a MPE e a CMRB para a realização acções conjuntas de sensibilização junto do tecido empresarial com o objetivo de alertar para a importância de deslocalizar empresas que estejam em situações ilegais ao abrigo do novo Plano Director Municipal e a prospeção de novos investimentos para o parque empresarial sedeado no concelho.