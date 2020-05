“Uma obra decisiva para a fluidez e segurança”

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou este sábado, 30 de maio, a obra, agora concluída, de reordenamento da circulação do tráfego e de melhoria da segurança rodoviária na zona das Figueirinhas, no Caniço.

“Esta é uma obra decisiva”, vincou Miguel Albuquerque. “Assistíamos aqui, com grande frequência, a congestionamentos colossais. As pessoas ficavam largo tempo, quer quando saíam de suas casas, quer quando regressavam do trabalho. Correspondeu aquilo que eram as nossas expectativas: garantir uma maior fluidez e segurança aos moradores desta zona”, concluiu.

A obra iniciada em setembro de 2019 representa um investimento do Governo Regional na ordem dos 800 mil euros, acrescido de IVA.