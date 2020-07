Nas bancas a edição 1076 do Tribuna da Madeira

“Tudo se alterou” com a pandemia

“Insensibilidade e falta de bom senso”

“Não abdicaremos de nenhum dos nossos poderes”

Foco na cibersegurança para continuidade dos negócios

Mais médicos dentistas contratados

Orçamento Participativo ‘aguarda’ projetos dos funchalenses

Aquaculturas: inação do ICNF resulta em morte lenta de aves

Medidas previstas no POCPS ‘agradam’ ao «Mais Porto Santo»

Uma década de sucesso

O COVID-19 “não pode ser justificação para tudo”

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou o Orçamento Suplementar, documento onde o Governo de Miguel Albuquerque se compromete a aumentar o apoio às famílias e empresas para combater os efeitos no tecido económico da pandemia causada pela Covid-19. A oposição diz que as medidas são “insuficientes”.Abandono de Assembleia Municipal une oposição contra a Câmara Municipal do Funchal.O Dia da Assembleia Legislativa da Madeira foi assinalado no passado dia 19. O presidente da ALRAM falou sobre as funções na Assembleia e iniciativas legislativas. José Manuel Rodrigues deixou um ‘recado’ sobre o “deslize de linguagem” usado, sublinhando que basta “uma palavra mal dirigida, uma ofensa gratuita ou um assomo de voz, para dar cabo do nosso prestígio enquanto representantes do povo”.A cibersegurança e a garantia do fornecimento de energia, em conjunto, para a continuidade dos negócios, são a resposta mais eficaz para atender às necessidades dos bancos, acima de tudo, devido à sua cada vez maior, digitalização, sublinha a Eaton.O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, reuniu com a delegação regional da Ordem dos Médicos Dentistas na RAM. Na ocasião, agradeceu todo o trabalho desenvolvido pelo médico dentista Gil Alves e pela sua equipa em prol da saúde oral na região.Foi apresentada a 3.ª edição do Orçamento Participativo do Funchal (OP Funchal 2020), uma iniciativa que dá poder de decisão aos cidadãos para apresentar projetos para o seu concelho, inspirado nos valores da Democracia Participativa. A submissão de propostas já está disponível através do endereço op.cm-funchal.pt e decorre até ao dia 15 de setembro.Águias, garças e outras aves, incluindo espécies ameaçadas, passam horas em sofrimento e acabam por morrer, presas em redes autorizadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). As redes são usadas para impedir que as aves se alimentem dos peixes das aquaculturas, e os empresários do sector mostram se dispostos a procurar soluções. Mas o ICNF tem ignorado o problema.O Programa para a Orla Costeira do Porto Santo (POCPS) que se estende da batimétrica de 30 metros até aos 500 metros costa adentro está em discussão pública até ao dia 21 de agosto.A Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira assinalou os 10 anos. O presidente Marco Freitas traçou um “balanço positivo” e revelou que estará para breve a inauguração da Sala de Armas D. Sebastião de Herédia, no Liceu.A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde esteve, na passada terça-feira, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus para denunciar as dificuldades crescentes que os utentes da Região sentem no acesso à saúde.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online