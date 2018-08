Nas bancas a edição 977 do Tribuna da Madeira

Estivadores em greve até Setembro

Os estivadores do Porto do Caniçal não cumprem trabalho suplementar até 10 de Setembro, dia em que termina a greve contra “condições de assédio reiterado” por parte da empresa que gere a infraestrutura. A paralisação, que estende-se a vários outros portos do País, tem repercussões nos navios de carga que operam de e para a Madeira.

Professores “indignados” com o Calendário Escolar

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) aponta que “não se resolvem problemas pontuais com a alteração do Despacho do Calendário Escolar, mas com a sua correção no terreno”. Para o SDPM, a alteração feita significaria “um retrocesso inadmissível”.

Perigo ‘à espreita’

Têm sido, ultimamente, vários os alertas para as limpezas de vegetação em zonas consideradas de risco em casos de incêndios, essencialmente junto a habitações.

Um Verão “mais amigo” do Ambiente

O Verão está já chegou! Com o bom tempo, aumenta o número de passeios, de idas à praia, de jantares com amigos, a participação em eventos outdoor ou as atividades de férias. A Sociedade Ponto Verde deixa um conjunto de conselhos para ajudar a população portuguesa a ter um comportamento “mais amigo do ambiente” nesta altura do ano, tornando a separação de resíduos uma rotina, tanto dentro como fora de casa.

Economia Social tem congresso em Outubro

O I Congresso de Economia Social da RAM, organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos em conjunto com a AIPES- Associação de Investigação e Promoção da Economia Social, decorrerá nos dias 16 e 17 de outubro de 2018, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

“Agarra a Tua Onda” até 10 de Setembro

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Machico, a Santa Casa da Misericórdia de Machico e a Escola de Bodyboard e Surf “Madeira New Wave, teve lugar, no dia 13 de agosto, na praia de São Roque, em Machico, o início do projeto de Inclusão Social através do Bodyboard denominado “Agarra a Tua Onda”, com as crianças do Centro Comunitário da Bemposta a terem o seu baptismo sobre uma prancha.

Obras “faseadas” na Fernão de Ornelas

A Autarquia do Funchal garante que a rua não será encerrada ao trânsito.

Sandra e Ricardo celebram 24 anos como dueto

Os artistas pedem para que as pessoas levem para o espetáculo musical a bandeira do seu país.

Taekwondo realizou exames de cinturão negro

A Associação de Taekwondo da Madeira realizou exames de graduação para cinturão negro (Dans), tendo agora o Taekwondo madeirense mais atletas com a graduação de cinturão negro.

Não dê férias à saúde oral

Verão é sinónimo de férias, de descanso, de dias de lazer. E ainda que se mudem as rotinas, não se devem descurar os cuidados no que à saúde oral diz respeito.

