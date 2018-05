Nas bancas a edição 963 do Tribuna da Madeira

Shares

Ferry é “um fato à medida”

Albuquerque desafia os madeirenses a utilizar a linha marítima para o Continente.

O ferry para o Continente, uma “aspiração da população”, deverá surgir depois de duas tentativas falhadas e avançar sem a comparticipação e apoio do Estado. A Empresa de Navegação Madeirense, do Grupo Sousa, foi a única de quatro empresas que manteve-se no concurso. Pedro Calado diz que para fins de Junho ou inícios de Julho a operação poderá estar no mar. De acordo com o BE, as limitações colocadas no caderno de encargos permitiram que o concurso se tornasse um “verdadeiro fato à medida”.

Governo Regional dá “esmolas” aos agricultores

O secretário regional da Agricultura e Pescas prometeu que o Governo Regional não vai parar com a entrega de cheques de 100 euros aos agricultores, apesar da muita contestação dos partidos da Oposição. Mas o que parece ser uma ajuda aos agricultores é visto como “uma esmola”. José António Castro considera também que é uma forma de o executivo de Albuquerque “comprar” os agricultores.

Livro sensibiliza para a forma de tratar os animais

A história desta obra, editada por O Liberal, desenrola-se na Venezuela e é baseada em factos reais. É o primeiro livro publicado de Lucília Ferreira e aborda situações com animais, incluindo os utilizados em espetáculos.

Turismo tem “enfrentado desafios”

Na tomada de posse da Mesa dos Agentes de Viagem, que decorreu, nesta segunda-feira, na ACIF, o Presidente do Setor do Turismo da ACIF, Sérgio Gonçalves, disse que “este é um setor que tem enfrentando alguns desafios”, designadamente com a introdução das novas tecnologias e com a digitalização da informação global mas que tem sabido, apesar de tudo, demonstrar que é muito mais que um mero intermediário e que pode de facto acrescentar valor no serviço que presta.

Comissão de Saúde reconhece importância do novo Hospital

A Comissão de Saúde da Assembleia da República, em visita à Madeira, reconheceu, na passada segunda-feira, a importância do novo Hospital não só para a Madeira como para todo o país.

Ministro promete novo aeroporto para 2022

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, acredita que o aeroporto do Montijo entrará em funcionamento em 2022. Segundo o governante, a “economia portuguesa” não aguenta sem este investimento, mas admite que a negociação com a concessionária, a Vinci, não será fácil.

Incidentes com bicicletas leva a cancelamento de prova

A Associação de Ciclismo da Madeira e o Clube Caniço Riders, entidades organizadoras da 4ª Taça da Madeira de DHI decidiram, após consulta do colégio de comissários, cancelar a 4ª prova da Taça da Madeira de DHI.

«Sweet Home Europa» no Teatro Municipal

Para além dos livros, da música e de todas as actividades que irão decorrer na Avenida Arriaga, a 44ª edição da Feira do Livro do Funchal irá também ser momento para o Baltazar Dias receber três peças de teatro. São duas produções nacionais, Sweet Home Europa no âmbito da Rede Eunice e Porta com Porta, que traz ao Funchal a actriz Sofia Alves e o actor João de Carvalho.

Alemanha nos dez países que mais procuram Lisboa

A Europa está de olhos postos em Lisboa, na sua estreia como anfitriã do mais prestigiado concurso musical europeu, o Festival da Eurovisão.

Salário mínimo já podia ultrapassar os 1200 euros

O líder da CGTP, Arménio Carlos, disse esta semana que se o salário mínimo nacional tivesse sido aumentado desde 1974, tendo em conta a inflação e a produtividade, atingiria no próximo ano 1.267,7 euros. As declarações foram feitas à agência Lusa, após a reunião da Comissão Executiva da intersindical.

