IHM estimula adopção de comportamentos saudáveis

Shares

A Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) inicia amanhã, 12 de Maio, a partir das 15 horas, no Conjunto Habitacional do Hospital, um conjunto de acções e actividades, com o objectivo de estimular a adopção de comportamentos saudáveis, a promoção da saúde e a prevenção de doenças. É uma iniciativa que surge no âmbito do projecto ‘Viver com Saúde’.

Do programa consta, às 15 horas, a ntrega de espaço para a futura sede da Delegação Regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Será feita a assinatura de contrato com a presença de Manuel Oliveira Carrageta (presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia), António Almada Cardoso (presidente da Delegação Regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia) e de Vânia Jesus, a presidente do Conselho de Administração da IHM. A cerimónia realiza-se no Núcleo de Associações, Bloco 13 – Rés do Chão, do Conjunto habitacional do Hospital.

Entre as 15 às 17h30, no pátio interior do Centro habitacional do Hospital, haverá rastreios gratuitos à população residente, realizados por equipas da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny. Durante os rastreios decorrerão actividades físicas para a comunidade.