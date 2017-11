Quatro mortos provocados pelo surto de legionella

Shares

São agora quatro os mortos provocados pelo surto de legionella em Lisboa, anunciou a Direcção-Geral da Saúde. Trata-se de uma mulher de 97 anos que morreu na manhã desta sexta-feira. O número de casos de infectados aumentou para 44.

Todas as pessoas infectadas com legionella tinham doenças crónicas já existentes e a grande maioria (70%) são pessoas com 70 ou mais anos. Há neste momento seis pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos.

A directora-geral da Saúde adiantou que a terceira vítima mortal do surto, de 68 anos, tinha falecido durante a noite no hospital São Francisco Xavier. Ainda não foi apurado se o contágio ocorreu antes ou depois da admissão ao hospital.

“Esta senhora teve o contágio no âmbito de um contacto com o Hospital São Francisco Xavier”, disse a mesma responsável. “Era uma senhora com muitas patologias associadas.”