Formação confere equivalência ao curso Eurospine em cirurgia da coluna

A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV) vai promover uma formação ibérica para obtenção de diploma com equivalência ao curso Eurospine em cirurgia da coluna, nos próximos dias 13 a 17 de novembro, em Madrid. A iniciativa conta com a parceria da GEER – Sociedade Espanhola da Coluna Vertebral, sob a égide da Eurospine (Sociedade Europeia da Coluna).

Entre a faculty do curso estão os ortopedistas Jorge Mineiro e Manuel Tavares de Matos e o neurocirurgião Álvaro Lima. Em Madrid serão lecionados módulos com carga horária teórica e prática em cadáver: módulo básico (módulo 1), deformidades (módulo 3), tumores e doenças inflamatórias da coluna (módulo 5).

“Com este curso pretendemos facilitar a realização do Eurospine Course Diploma aos profissionais portugueses e espanhóis, ao nível das competências específicas relacionadas com o tratamento médico e cirúrgico das doenças e problemas da coluna vertebral”, explica Manuel Tavares de Matos, presidente da SPPCV.

Os módulos 1, 2 e 4 deste curso realizaram-se, em Portugal, em junho deste ano. Para a obtenção do diploma europeu os participantes precisam finalizar os 5 módulos do curso.

A SPPCV foi fundada em 2003 com o objetivo de promoção, estudo, investigação e divulgação das questões inerentes à problemática da prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias da coluna vertebral. Para mais informações e inscrições consulte http://sppcv.org/