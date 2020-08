Nas bancas a edição 1079 do Tribuna da Madeira

“Cristiano Ronaldo não é eterno”

“A Lei existe para ser cumprida”

Madeira abrangida pelas linhas de apoio nacionais para a Cultura

«Lei Uber» pronta para publicação

PSP explica actuação no Porto Santo

Lesados Banif apelam a Mário Centeno

Selos portugueses premiados em Itália

ARAE desenvolveu fiscalização aos ATL

Voleibol está de regresso à praia

‘Magnólia Sunset’ com Lidiane Duallibi

Autarquias Atribuem manuais

O futuro de Leonel Pontes passará inevitavelmente por voltar ao ‘banco’, seja em Portugal ou no estrangeiro. Para trás fica uma ligação de muitos anos ao Sporting Clube de Portugal, clube onde foi encarregado de educação de Cristiano Ronaldo e contribuiu para a ascensão do ‘astro’ madeirense aos mais elevados palcos internacionais.O Porto Santo é um destino ‘covid free’ e por isso tem tido muita afluência, o que é positivo para dinamizar a economia da ilha. Em entrevista ao «Tribuna», o presidente da Câmara Municipal disse que os empresários admitem que estavam à espera de pior, face à situação de pandemia. Idalino Vasconcelos aponta que o subsídio de mobilidade “veio mexer o Porto Santo”.A Madeira está abrangida pelas três linhas de apoio para profissionais e entidades da cultura previstas no Programa de Estabilização Económica e Social e que já se encontram disponíveis online.A adaptação da «Lei Uber» já foi assinada por Irineu Barreto e ficou pronta a ser publicada. Para trás ficam críticas ao Governo Regional e exigências dos taxistas. A AITRAM considerou que o regime jurídico do transporte em veículos descaracterizados colocava em causa a sobrevivência do sector.O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública emitiu o seguinte comunicado: «Na sequência das notícias publicadas nos matutinos regionais relativamente à atuação da Polícia de Segurança Pública (PSP) na Ilha do Porto Santo, durante esta época sazonal, o Comando Regional da Madeira comunica o seguinte:A ALBOA, Associação dos Lesados do Banif, contesta o Relatório Baker Tilly (encomendado pelo Banco de Portugal) e apela a Mário Centeno para que se promova uma avaliação séria e independente da Resolução daquele banco e da sua declaração de falência.O bloco filatélico da emissão de selos dos CTT “Natal”, que se distingue por ser o primeiro no mundo a contemplar um selo com luz LED, foi premiado com um dos mais importantes prémios da arte filatélica, o Prémio Asiago 2019, atribuído em Itália, sob o patrocínio do presidente da República de Itália.A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), soba tutela da Secretaria Regional de Economia, no âmbito das suas competências para fazer cumprir a legislação reguladora do exercício das atividades económicas nos setores alimentar e não alimentar, desenvolveu uma ação de fiscalização aos núcleos de atividades de tempos livres (ATL) e Campos de Férias, autorizados pela Direção Regional da Juventude (DRJ) para o Verão de 2020, visando a proteção das crianças inscritas nestes espaços das eventuais más práticas que pudessem vir a ser desenvolvidas por estes estabelecimentos.A competição de voleibol de praia está de regresso! O Circuito Regional de Voleibol de Praia 2020 irá iniciar-se no próximo fim-de-semana, no campo de jogos de areia do Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial, em Santana.O “Magnólia Sunset”, uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, decorre esta sexta-feira, dia 14, pelas 19 horas.A Câmara Municipal do Porto Santo, no âmbito da sua política de educação, irá atribuir manuais escolares, a todos os alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico, no próximo ano letivo 2020/21, medida que conta com o apoio de todos os vereadores da autarquia do PSD, (Idalino Vasconcelos, Pedro Freitas), vereadora independente, Sofia Santos, MAIS Porto Santo, (José António Castro) e PS (Sofia Dias).

