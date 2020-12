Nas bancas a edição 1097 do Tribuna da Madeira

“O Centro internacional de negócios é credível”

O deputado do PSD-M na Assembleia da República foi o orador convidado de um evento do Rotary Club do Funchal, onde falou de economia. Em entrevista ao «Tribuna», Paulo Neves abordou o Centro Internacional de Negócios da Madeira e Zona Franca, a linha marítima e a TAP. Nas estratégias para o turismo regional, referiu o Alojamento Local e o turismo residencial como fortes apostas. Disse ainda que a Madeira “poderá ser um centro de excelência de estabelecimento de controlo de drones para a vigilância atlântica”.

Calado dorme de “consciência tranquila”

PS garante que vai levar “irregularidades claras” ao Ministério Público.

Orçamento Participativo em votação

A Votação Final da 3.ª edição do Orçamento Participativo do Funchal teve início esta quinta-feira, dia 17, na respetiva plataforma online, em op.cm-funchal.pt, ou através do envio de um SMS gratuito para o número 4310.

Presépio com forte componente ambiental

Foi inaugurada a exposição do 14º Concurso “Presépio Ecológico”, iniciativa que incluiu também a entrega de prémios para os melhores trabalhos.

Proibição de venda de bebidas alcoólicas “é uma medida discriminatória”

A ANCEVE – Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas é uma Associação empresarial do sector dos vinhos, incluindo mais de uma centena de empresas de todo o País.

Madeira aumenta número de hotéis à venda

Análise do idealista mostra que oferta de unidades hoteleiras cresceu no mercado nacional, desde que foi decretado o estado de emergência, em março.

Albuquerque fala em “pouca vergonha” e “anti-patriotismo”

O Orçamento Regional para 2021, segundo o Governo Regional, visa implementar medidas para mitigar os efeitos da crise provocada pela pandemia. Enquanto Miguel Albuquerque diz que há “um horizonte de esperança” para as famílias e empresas, a Oposição lamenta que não tenham sido cortadas “gorduras”.

PS-M apresentou 75 propostas de alteração

O PS fez dezenas de propostas de alteração ao Orçamento Regional para 2021 e desafiou a maioria PSD/CDS a não dar prioridade aos interesses político/partidários. Segundo os socialistas, o Governo Regional devia cortar nas despesas desnecessárias e canalizar o dinheiro para “ajudar quem mais precisa” .

Madeirenses podem ter “vivência em sociedade”

Na Madeira há “pouco mais de 30 cadeias de transmissão” da covid-19 e estão todas “identificadas”. Pedro Ramos, o secretário Regional da Saúde, considera que as medidas adoptadas pelo Governo Regional têm permitido evitar uma transmissão comunitária activa.

