Turista alemão continua desaparecido

Os familiares do jovem alemão que desapareceu no passado dia 29, na Ilha da Madeira, lançaram um alerta a circular nas redes sociais apelando para alguma pista que possa ajudar na procura. E deixam o apelo para quem tiver alguma informação para entrar em contacto com a polícia local. A mensagem publicada é a seguinte:

«Meu primo, 28 anos, está desaparecido. Ele foi sozinho numa caminhada até às ′′25 Fontes Falls“. Perdeu a noção lá em cima quando estava a caminhar por uma área de proteção à natureza. No entanto, o último contato via smartphone aconteceu no dia 29 de dezembro.

Neste momento, uma equipa de 25 pessoas locais está à procura dele.

A polícia também está envolvida.

O nome dele é ′′JASCHA HARDENBERG”, um jovem bom da Alemanha. Ele fala alemão, inglês e um pouco de francês/holandês».

Se tiver alguma informação, entre em contacto com a polícia local.

(00351 91) 291 208 400

(00351 91) 112