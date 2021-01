Montepio Crédito é a Marca nº 1 no crédito ao consumo na ‘Escolha dos Profissionais’

O Montepio Crédito é, pelo terceiro ano consecutivo, a ‘Escolha dos Profissionais’ numa avaliação às empresas de crédito ao consumo. A instituição financeira de crédito especializado do Grupo Montepio recebeu esta distinção no âmbito da 9ª edição dos prémios atribuídos pela ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor.

Revelaram-se fundamentais para reeleição do Montepio Crédito, a inovação das soluções de financiamento, o compromisso com a sustentabilidade e a confiança que a marca Montepio Crédito detém junto dos profissionais. A satisfação da experiência de consumo e o grau de recomendação obtiveram mais de 70% numa avaliação rigorosa dos consumidores envolvidos no inquérito.

“Receber novamente este prémio da Consumer Choice é o resultado do trabalho diário que toda a nossa equipa desenvolve em prol dos valores assentes na nossa instituição e junto do segmento profissional. Pelo terceiro ano consecutivo podemos brindar, logo no início de um novo ano, com o reconhecimento da nossa missão e do nosso serviço ao cliente, fortalecendo-nos como uma empresa de confiança e sempre comprometida na melhoria contínua para proporcionar os melhores serviços aos seus parceiros e Clientes.” sublinha Pedro Gouveia Alves, presidente do Montepio Crédito.

No processo de avaliação desta edição foram realizadas no total 218.641 avaliações junto de 724 marcas de diferentes ramos de atividade, como Comunicação Social, Alimentação, Viagens e Lazer, Produtos, Equipamentos e Higiene para o Lar, Cuidados Pessoais, Serviços e Comércio Especializado, Produtos e Serviços de Beleza, Cuidados Infantis, Financeiro, Automóvel, Transporte Ferroviário e Telecomunicações.

O processo de avaliação incluiu, numa primeira fase, a identificação por parte dos consumidores dos atributos que mais valorizam na sua relação com as marcas e, posteriormente, uma avaliação através de metodologias de avaliação, entre as quais a experimentação de produtos, cliente mistério, auditorias online, etc.

As marcas premiadas pelos consumidores são as marcas que melhor completaram os atributos exigidos e valorizados pelos consumidores durante o ano de 2020 e que após avaliação atingiram os graus de satisfação mais elevados.