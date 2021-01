Nas bancas a edição 1100 do Tribuna da Madeira

“Não se sai daqui a nado”

Petição contra a limitação de eventos culturais

‘Excessos’ das festas levam a medidas mais restritivas

Navio da Marinha investiga e estuda o mar da Madeira

Comissão vai “inquirir” a concessão da Zona Franca

Insegurança quanto ao regresso às aulas

Quebras em vários indicadores da atividade turística

UE quer maior resiliência a futuras ameaças

Luís Bettencourt tem usado a sátira e sido crítico na denúncia às situações problemáticas existentes no Porto Santo. A paragem do navio Lobo Marinho para manutenção foi a mais recente. Luís afirma que não teme represálias. O empresário, que é candidato às eleições autárquicas, define prioridades para a Ilha Dourada.A nova medida de Albuquerque que estabelece a lotação máxima de 5 pessoas nos espetáculos ou eventos culturais levou à criação da Petição «Pelo Direito à Cultura dos Madeirenses e Porto-santenses». E já conta com mais de mil assinaturas.Nos próximos dois fins de semana é interdita a circulação na via pública, entre as 18h00 e as 05h00 do dia seguinte, e haverá restrição da atividade comercial.O navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho durante a sua atual navegação, que passou pela ilha da Madeira, efetuou levantamentos hidrográficos, realizou o lançamento de boias derivantes no âmbito de uma cooperação com o Global Drifter Program – NOAA e ainda a colheita de diversas amostras de água superficial para análise de microplásticos no âmbito do projeto Volta ao Mundo Sagres 2020, naquela região.Uma Comissão Parlamentar de Inquérito vai analisar o contrato de concessão da Zona Franca e a aquisição pela Região Autónoma de parte do capital social da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. A praça madeirense tem estado na ordem do dia.Apesar dos testes que estão sendo realizados aos docentes e pessoal não docente das escolas nos concelhos identificados com risco de contágio elevado ou superior de Covid-19, existe ainda desconfiança e insegurança por parte de muitos pais e encarregados de educação em mandar os filhos para as aulas. Albuquerque afirma que «as escolas são o lugar mais seguro para as crianças ficarem». No entanto, nos testes feitos nestes dias surgiram casos positivos.As estimativas da CTP apontam que as dormidas registam quebra entre 65 a 70%. O saldo da balança turística deverá situar-se nos 6 mil milhões de euros, menos 62% do que em 2019.A União Europeia quer preparar-se para “futuras ameaças” com a criação de um modelo comum de vigilância epidemiológica, preparação e resposta a crises sanitárias. Sara Cerdas, a eurodeputada eleita pelo PS-M, é a relatora do relatório do Parlamento Europeu.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online