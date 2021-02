Nas bancas a edição 1104 do Tribuna da Madeira

“A política é uma arena de oportunismos”

Um “mandato diferente do primeiro, menos folclórico e porventura mais interventivo” é o que Luís Filipe Malheiro espera de Marcelo Rebelo de Sousa. Sobre o relacionamento do Governo Regional com o Governo e a Presidência da República, o antigo secretário geral adjunto do PSD-M diz que os canais de diálogo institucional “devem ser directos, limpos, completamente expurgados de idiotas e de lixo que complicam o que não pode ser complicado”.

Madeira recebe mais doentes de Covid

A Região vai acolher mais três doentes COVID vindos de Portugal Continental. Segundo adiantou o Presidente do Governo Regional da Madeira, serão pacientes a encaminhar para os Cuidados Intensivos, tal como os que chegaram à Região na semana passada.

«Funchal Alerta» com mais de 82 mil ocorrências

Miguel Silva Gouveia afirma que a plataforma da CMF permite “uma ligação direta” com o município.

Albuquerque garante “responsabilidade”

A administração indevida de vacinas contra a Covid-19 tem lançado suspeitas e acusações em várias partes de Portugal, mas na Madeira, segundo o Presidente do Governo Regional, as pessoas “têm sido responsáveis” e “não será agora que vamos pôr a prima e a sogra a ser vacinadas”. O Ministério Público já abriu inquéritos e António Costa diz que “quem não cumpre as regras deve ser punido”.

“Esta obra é importantíssima para o futuro da cidade”

O presidente do Governo Regional garante que a Madeira vai continuar a criar a faixa de corta-fogo, de proteção à Cidade do Funchal. Neste momento, 44% da área (280 hectares) já está intervencionada e está a ser construída rede de abastecimento de água a essa mesma faixa, que estará concluída no verão. Albuquerque apela à limpeza dos terrenos em redor das habitações.

Governo toma as decisões “sem ouvir quem pensa de forma diferente”

O Partido Socialista-Madeira criticou a discrepância no discurso dos diferentes elementos do Governo Regional na abertura do segundo período letivo. O deputado Rui Caetano apontou, em conferência de imprensa, que «as aulas deviam ter sido iniciadas com uma outra estabilidade e não com a informação e contrainformação que foi ocorrendo no período anterior à abertura deste segundo período».

Genéricos pouparam 462 milhões de euros

Os Medicamentos Genéricos (MG) dispensados nas farmácias comunitárias pouparam ao Estado e às famílias mais de 462 milhões de euros, só em 2020. Pela primeira vez, registou-se uma quebra de 1,3 milhões de embalagens no consumo de medicamentos genéricos. Ainda assim, a poupança subiu 14 milhões em relação a 2019. Estes são dados do contador online, lançado no ano passado pela Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (APOGEN). Este ano, a poupança ultrapassa já os 40 milhões de euros.

«Eu Compro Local» dinamiza o comércio

O segundo sorteio da iniciativa ‘Eu Compro Local’ decorreu no Balcão do Investidor e, até ao momento, conta já com a adesão de 170 espaços comerciais. Esta é uma campanha levada a cabo pela Câmara Municipal do Funchal e pela ACIF – Associação de Comércio e Indústria do Funchal, para ajudar a dinamizar o comércio local num ano particularmente difícil para os vendedores.

MIUT adiada

Face ao actual contexto da pandemia, Covid-19, não só a nível local como a nível global, onde continua a existir uma grande incerteza de como irá evoluir esta situação nos próximos meses, a organização do MIUT® – Madeira Island Ultra-Trail® decidiu adiar o evento para uma data, em que temos a esperança de já estarem reunidas as condições para podermos organizar um evento próximo ao da era “pré Covid-19”. Desta forma, a 12ª edição do MIUT® fica adiada para o dia 20 de Novembro de 2021.

Funchal volta a hastear a Bandeira Verde ECO XXI

A Vice-Presidente Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, e a Vereadora com o pelouro da Educação, Madalena Nunes, hastearam, esta semana, a Bandeira Verde ECO XXI, um galardão da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que premeia as práticas ambientais de excelência.

